München (ots) - Bölkstoff in hohen Dosen: Zum "Internationalen Tag des Bieres" gibt es für alle "Werner"-Fans einen ganz besonderen Anlass zum Anstoßen: Constantin Film bringt WERNER - BEINHART! zurück auf die große Kinoleinwand. Am 3. September 2019 wird die digital nachbearbeitete Version des Kultfilms von 1990 einmalig in knapp 50 ausgewählten Kinos deutschlandweit als Sonderprogrammierung zu sehen sein.



WERNER - BEINHART! begeisterte 1990 über 4,9 Millionen Kinozuschauer und lieferte den Auftakt zu zwanzig Jahren Kinogeschichte, die bis heute kesselt: Mit insgesamt fünf Teilen sorgte Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel für Kultstoff und begeisterte ganze Generationen. Nun haben "Werner"-Fans und alle, die es werden wollen, die einmalige Gelegenheit, den ersten Teil der Kultreihe nochmals auf der großen Leinwand zu erleben - und das in zuvor nie gesehener Qualität: Digital optimiert und teilweise in 4K sorgt WERNER - BEINHART! für ein völlig neues Seherlebnis.



Informationen zu den Standorten und Spielzeiten finden Sie hier: https://www.constantin-film.de/werner-beinhart-kino/



Trailer (remastered): https://youtu.be/gZqHk60jsT0



Inhalt: Der erfolglose Comiczeichner Brösel bekommt die Chance seines Lebens. Die Abenteuer seiner Comicfigur WERNER sollen verfilmt werden. Endlich Karriere? Der Schein trügt. Der skrupellose Filmproduzent saugt Brösel aus wie ein Vampir und verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Brösel, von wüsten Alpträumen geplagt, ist so eingeschüchtert, dass ihm gar nichts mehr einfällt. Und außerdem will er eh lieber Bölkstoff trinken. Jedes Mal, wenn ihn der Ehrgeiz packt und er sein Phlegma überwindet, spielt ihm das Schicksal übel mit und zerstört seine Werke.



KINOSTART: einmalig am 3. September 2019 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Rötger Feldmann, Meret Becker, Johannes Silberschneider

Sprecher: Klaus Büchner, Ludger Pistor, Robert Spitz, Kulle Westphal,

Andi Feldmann, Nicole Boguth

Produzent: Bernd Eichinger

Drehbuch: Ernst Karl nach einer Buchvorlage von Rötger Feldmann

Regie: Gerhard Hahn, Michael Schaack, Niki List Für Rückfragen:



