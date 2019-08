Siemens-Discount-Puts mit 17% bearisher Seitwärtschance

Wegen der unter den Expertenerwartungen liegenden Zahlen und dem eingetrübten Ausblick für das laufende Jahre geriet der Kurs der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) in den vergangenen Tagen massiv unter Druck. Notierte die Aktie noch vor wenigen Tagen, und zwar am 30.7.19, noch oberhalb von 100 Euro, so war sie am 2.8.19 schon im Bereich von 91,50 Euro zu bekommen. Obwohl Experten in den vergangenen Tagen ihre Kauf- oder Halteempfehlungen erneuert hatten, deutet die generelle Senkung der Kursziele doch auf ein eher begrenztes Steigerungspotenzial der Aktie hin.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Erholungspotenzial der Siemens-Aktie in den nächsten Monaten begrenzt sein sollte, die aber auch im Falle eines leichten Kursanstieges positive Rendite erzielen wollen, könnte die Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite abwerfen werden.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 105 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 110 Euro, Cap bei 105 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.12.19, ISIN: DE000HX6G4B9, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 91,60 Euro mit 4,68 - 4,71 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 105 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 5,00 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in den nächsten vier Monaten bei einem bis zu 14,6-prozentigen Kursanstieg der Aktie einen Ertrag von 6,15 Prozent (=15,10 Prozent pro Jahr).

Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Siemens-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 106 Euro, dann wird der Schein mit 4,00 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 110 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 100 Euro

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Siemens-Aktie auch am Jahresende noch unterhalb von 100 Euro notieren wird, könnte der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 105 Euro, Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.12.19, ISIN: DE000HX6G4A1, interessant sein. Beim Siemens-Kurs von 91,60 Euro wurde der Discount-Put mit 4,24 - 4,27 Euro quotiert.

Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5,00 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb von 100 Euro notiert. Deshalb ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 17 Prozent (=41 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am 18.12.19 unterhalb von 6,20 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de