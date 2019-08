Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die A-Aktie von Royal Dutch Shell nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3090 auf 3010 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Wegen enttäuschender Kennziffern sei die negative Marktreaktion am Berichtstag bei der Aktie nachvollziehbar, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Realität sei allerdings nicht so schlecht. Um dies festzustellen, müsse man bei dem Ölkonzern jedoch in die Details gehen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 14:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-08-02/11:37

ISIN: GB00B03MLX29