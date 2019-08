Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen für das zweite Quartal von 32 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Online-Modehändler habe recht gut abgeschnitten und sie habe ihre Gewinnerwartungen angehoben, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl sich Zalando in die richtige Richtung entwickle, erscheine der starke Kursanstieg infolge der Resultate aber übertrieben. Die Geschäftsentwicklung hänge stark vom Wetter ab./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-08-02/11:38

ISIN: DE000ZAL1111