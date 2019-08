Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Co. Ltd. ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik und smarte Energie, hat im aktuellen Jahresbericht von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) über die Bankfähigkeit von Modulen und Wechselrichtern eine Spitzenbewertung erhalten. Mit diesem Bericht ist Trina Solar nun der einzige Modulhersteller, der von 100% der an der BNEF-Umfrage teilnehmenden Experten vier Jahre lang in Folge als vollständig bankfähig eingestuft wurde.



Der BNEF-Bericht gilt als wertvolle Referenz für Unternehmenskredite bei zahlreichen Finanzinstituten. Dem Bericht zufolge sind die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Erfolgsbilanz seiner Module im Feld und die Garantieleistungen eines Herstellers wichtige Kennzahlen für Finanzinstitute bei der Bewertung der Bankfähigkeit von PV-Herstellern. Banken vergeben bevorzugt Darlehen ohne Rückgriffsrecht an Solarprojekte, bei denen PV-Module eines bankfähigen Herstellers eingesetzt werden.



Für seine Umfrage wandte sich BNEF an Banken, Fonds, EPCs, Independent Power Provider (IPPs) und technische Berater weltweit. Darüber hinaus führte BNEF ausführliche Interviews mit Qualitätsprüfern und Technologieexperten. Diese Experten repräsentieren eine installierte PV-Leistung von 29 GW weltweit.



Yin Rongfang, Executive Vice President von Trina Solar, sagte: "Wir sind sehr stolz auf das großartige Ergebnis, das Trina Solar in diesem renommierten Branchenbericht erneut erzielt hat. Der Bericht bestätigt unsere solide Finanzlage, die bewährte Produktqualität und den guten Ruf des Unternehmens und würdigt unser anhaltendes Engagement für langfristige Nachhaltigkeit. Trina Solar ist bestrebt, seinen globalen Kunden mit höherwertigen PV-Modulen und integrierten Lösungen eine langfristige und robuste Kapitalrendite zu bieten."



Der jüngste BNEF-Bericht zitiert auch die jährliche PV Module Reliability Scorecard, die in diesem Jahr von PV Evolution Labs (PVEL) veröffentlicht wurde. Dort wurde Trina Solar zum fünften Mal in Folge wegen der hervorragenden Zuverlässigkeit seiner Module und der Stromerzeugungsleistung unter den globalen Modulherstellern als "Top Performer" ausgezeichnet. Die Scorecard bietet den umfassendsten Vergleich der Ergebnisse öffentlich zugänglicher Zuverlässigkeitstests von PV-Modulen.



Bildlink: http://bit.ly/31aAYlL (http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk1%2B0mh9wpXmNIPJIFZCiKHZAuyEabRD%2BKWumhAPsbj11ppP45XjLmiMJsJerxPYffKVIQZV05q4Ic16oWq1kXU%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F31aAYlL&I=20190802073600.000002d5e508%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNDNlN2RlODRjYzZmZDIyOTdjMDg4YTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=dYKj83CzhF34vwp6krs2e1J5sfkDS-uA5hsBGs8Nq_g)Bildzeile: Trina Solar hat im

aktuellen Jahresbericht der Bloomberg New Energy Finance (BNEF) über

die Bankfähigkeit von Modulen und Wechselrichtern eine

Spitzenbewertung erhalten.



Bildquelle: Trina Solar Über Trina Solar



Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von globalen PV- und Smart Energy-Gesamtlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Produkten, Projektentwicklung, Betrieb und Wartung, Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Microgrid- und Multi-Energie-Ergänzungssystemen sowie dem Betrieb von Energy Cloud- Plattformen. Im Jahr 2018 führte Trina Solar die Marke Energy Internet of Things (IoT) ein und initiierte die Trina Energy IoT Industrial Development Alliance und das New Energy IoT Industrial Innovation Center mit weltweit führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der Marktführer in der globalen Smart Energy-Branche zu werden. Weitere Informationen unter: http://www.trinasolar.com (http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk1%2B0mh9wpXmNIPJIFZCiKHZAuyEabRD%2BKWumhAPsbj11ppP45XjLmiMJsJerxPYffKVIQZV05q4Ic16oWq1kXU%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.trinasolar.com&I=20190802073600.000002d5e508%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNDNlN2RlODRjYzZmZDIyOTdjMDg4YTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=VIo-Kp1SVBjiLZCdRRqkpe5Zxa2qyYNwuhP_dmke8kA).



Pressekontakt:



Trina Solar Europe

Michael Katz

+49 89 12284 9260

michael.katz@trinasolar.com



Original-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/22521