Zürich (awp) - Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China drückt die Kurse an der Schweizer Börse wie auch an den anderen wichtigen Aktienmärkten stark ins Minus. US-Präsident Trump hatte am Vortag neue Strafzölle gegen China ab Anfang September angekündigt. Allerdings werden die Verluste am hiesigen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...