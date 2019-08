Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der operative Gewinn der Fluggesellschaft habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die im Vergleich niedrige Bewertung der Aktien mache sie für Value-Investoren interessant, die Zeit mitbrächten./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 02:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 03:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-08-02/11:42

ISIN: ES0177542018