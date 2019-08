Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anlegerstimmung gegenüber Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schlug im Juni ins Positive um und trieb den Goldpreis in US-Dollar im Juli auf ein Sechsjahreshoch, so Steve Land von der Franklin Equity Group. Daher herrsche in der Branche die gespannte Erwartung, dass die Unternehmensgewinne von Goldminenbetreibern im dritten Quartal, sofern der Preis so bleibe, eine Rückkehr zur Erwirtschaftung robuster Liquidität anzeigen könnten. ...

