Der US-Payment-Anbieter Square hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss Zahlen für das zweite Quartal präsentiert - und die Erwartungen dabei nur teilweise erfüllt. Die Anleger strafen die Aktie daraufhin brutal ab. Die guten Nachrichten zuerst: Gemessen am Gewinn pro Aktie von 21 Cent hat Square im zweiten Quartal nicht nur über 60 Prozent mehr verdient als im Vorjahreszeitraum, sondern auch mehr als von den Analysten erwartet (16 Cent). Auch der bereinigte Quartalsumsatz lag mit einem Plus ...

