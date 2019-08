Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ING auf "Buy" belassen. Die Bank habe mit den Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen zwar übertroffen, doch sollte dies nicht überbewertet werden, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kosten, Nettozinseinnahmen und Gebührenentwicklung dürften eher zu einer leichten Rücknahme der Konsensschätzungen führen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-08-02/11:59

ISIN: NL0011821202