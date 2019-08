Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat gestern ihren Leitzins bei 0,75% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Das Votum sei einstimmig gewesen. Welche Richtung die Geldpolitik zukünftig einschlagen werde, sei aber unklar geblieben. So habe die BoE zwar ihre BIP-Wachstumsprognosen für 2019 und 2020gesenkt, habe die für 2021 jedoch angehoben. Auch erwarte sie nun auf Sicht von zwei Jahren eine höhere Inflationsrate als bislang. Dies würde eigentlich für Leitzinsanhebungen in nicht allzu ferner Zukunft sprechen. Die Projektionen würden aber auf der Annahme eines weichen Brexit basieren. Für die Möglichkeit eines EU-Austritts ohne Vertrag würden die britischen Währungshüter weiterhin keine Prognosen liefern. In Anbetracht der aktuellen politischen Lage spreche damit letztlich alles für ein weiteres Abwarten. ...

