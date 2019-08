Die Ölpreise an den internationalen Börsen zeigten sich am Donnerstagnachmittag stark rückläufig nach der Auflage neuer Strafzölle gegen China. Die hiesigen Heizölpreise ziehen postwendend nach und fallen heute um bis zu 1,6 Cent bzw. Rappen je Lite. Das Bestellaufkommen zieht unmittelbar stark an. Bullishe Meldungen wie die Lage im Persischen Golf, hohe US Rohölabbauten, eine niedriger als erwartete ...

