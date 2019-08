Varengold Bank AG: Deutliche Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr 2019 bestätigt strategische Ausrichtung als 'Bank für die Marketplace Lending Industrie' DGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges Varengold Bank AG: Deutliche Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr 2019 bestätigt strategische Ausrichtung als 'Bank für die Marketplace Lending Industrie' 02.08.2019 / 12:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Vorsteuerergebnis: +47,1 % * Neukundengewinnung im Bereich Marketplace Banking: +150% * Durchschnittliche Mitarbeiterzahl: +13,8% * Übererfüllung der Vorsteuerergebnis-Prognose für 2019 rückt in greifbare Nähe Hamburg, 02.08.2019 - Mit einem EBT von EUR 1,78 Millionen gelang der Varengold Bank AG im 1. Halbjahr 2019 eine Steigerung von 47,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (30. Juni 2018: EUR 1,21 Millionen). Das Unternehmen ist damit auf gutem Weg, das für das Geschäftsjahr 2019 prognostizierte Vorsteuerergebnis von EUR 2,8 bis EUR 3,2 Millionen zu übertreffen. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 150 Prozent gesteigerte Neukundengewinnung im Bereich Marketplace Banking erwies sich als ein entscheidender Treiber. Vom Leistungsprofil der Varengold Bank AG konnten u.a. die FinTechs Assetz Capital, Finanzarel und Klear überzeugt werden. Angesichts der positiven Entwicklung sieht sich die Varengold Bank AG in ihrer konsequent verfolgten strategischen Ausrichtung als "Bank für die Marketplace Lending Industrie" bestätigt. Von dieser Ausrichtung sind auch die Aktionäre überzeugt, die Anfang 2019 an einer weiteren Kapitalerhöhung teilnahmen. Mit den neu eingeworbenen Mitteln im Umfang von EUR ca. 7,8 Millionen ist das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei weiterhin auf der Betreuung von Marktplätzen, die Unternehmen und Konsumenten digitale Finanzierungslösungen bieten. Die Varengold Bank AG stellt ihnen Debt- und Equity Capital Markets-Produkte, internationale Zahlungsverkehrsleistungen sowie Fronting Services von banklizenpflichtigen Produkten zur Verfügung. Mit ihrem Kredit-Knowhow und regulatorischem Sachverstand sowie mit ihrer Vernetzung in der europäischen Banken-Szene hilft sie den Marktplätzen, ein nachhaltig erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Als zentralen Erfolgsfaktor hat die Varengold Bank AG ihre Fähigkeit identifiziert, mit schnellen Geschäftsentscheidungen und innovativen Lösungen Nutzen für Kunden zu stiften, die üblicherweise nicht im Fokus von Wettbewerbern stehen. Dabei wird gleichzeitig auf eine hohe Qualität der Kreditanalyse und die Einhaltung grundsolider, traditioneller Kreditregeln geachtet. Dies ist nur mit einem hochqualifizierten Team leistbar. Entsprechend hat die Bank im 1. Halbjahr 2019 ihre durchschnittliche Mitarbeiteranzahl bereits um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Derzeit sind insgesamt 9 weitere Stellen ausgeschrieben. Über die Varengold Bank AG Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking) und der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondere Kreditplattformen. Das angebotene Portfolio umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Vorstandsmitglieder sind Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem 70-köpfigen internationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlich mitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/home/ Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development) 02.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 851137 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 851137 02.08.2019 ISIN DE0005479307 AXC0128 2019-08-02/12:34