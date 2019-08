In Deutschland wird kräftig konsumiert und investiert. Und das immer öfter auf Pump. Insgesamt 80,3 Mrd. Euro an neuen Krediten haben die 384 Sparkassen im ersten Halbjahr 2019 zugesagt. Das sind noch einmal 2,4 Mrd. Euro mehr als im Vorjahreszeitraum und entspricht einem Plus von 3,1%, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) jetzt mitteilte.Im Neugeschäft entfallen 44,2 Mrd. Euro auf Unternehmen und Selbstständige (+1,8%). Noch stärker stieg die Kreditvergabe an Privatpersonen. Hier verzeichneten die Sparkassen ein Plus ...

