Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,65 Euro belassen. Dass europäische Fluggesellschaften im zweiten Quartal in etwa wie erwartet abgeschnitten hätten, liefere ein wenig Unterstützung für die Aktienkurse, doch es blieben Unsicherheiten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Kapazitätsentwicklung könnten einige Investoren mit Blick auf den Sektor zuletzt aber etwas zu pessimistisch geworden sein. Er rate bei der Aktienauswahl selektiv vorzugehen. Seine Empfehlungen seien Lufthansa, Ryanair und IAG./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 12:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-08-02/12:41

ISIN: IE00BYTBXV33