Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl wichtige konjunkturelle Frühindikatoren wie das ifo-Geschäftsklima bis zuletzt nachgaben, hält sich die Risikoaversion der Marktteilnehmer in Grenzen, so die Analysten der Helaba.Dies zeige sich nicht nur an den Spreads bei Corporates, sondern auch an unterdurchschnittlichen impliziten Volatilitäten an den Aktien-, Renten- und Devisenmärkten. Offensichtlich würden die Anleger auf die Wirksamkeit einer noch lockereren Geldpolitik setzen. Sowohl FED als auch EZB hätten eine expansivere Gangart signalisiert, um bestehenden Wachstumsrisiken entgegenzuwirken. (Ausgabe vom 26.07.2019) (02.08.2019/alc/a/a) ...

