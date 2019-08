Konjunkturprognosen sind ja so eine Sache. Sie werden aus einem ziemlich umfangreichen Datenkranz ermittelt bzw. extrapoliert und das hat immer wieder Ungenauigkeiten zur Folge. Man muss nur nicht so notorisch daneben liegen wie der IWF, aber auch so gleichen oft genug die Konjunktur-Einschätzungen der Wirtschaftsinstitute eher einem Ratespiel.Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat diesem Ratespiel neue Nahrung geben. Denn die Berliner Wirtschaftswissenschaftler meldeten für ihr Konjunkturbarometer im Juli einen Rückgang von 96 Punkten auf 90 Punkte, was der niedrigste Wert seit gut sechseinhalb Jahren ist. Daraus abgeleitet prognostizieren sie für das dritte Quartal einen Rückgang beim BIP um 0,1%.

