NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933) OR IN OR INTO JAPAN, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
Following the placement on 1 August 2019, JPMorgan Chase Bank, N.A. (the "Issuer") today announces the initial exchange price of the cash-settled exchangeable bonds due 2022 (the "Bonds") in aggregate principal amount of USD 400 million. The Bonds are referable to ordinary shares (the "Shares") of Tencent Holdings Limited (the "Company"). Exchange rights in respect of the Bonds will be cash-settled only.
The initial exchange price of the Bonds has been set at HKD448.6488, representing a 25.0% premium over the reference share price for the Shares of HKD358.9190, which was determined in the manner described in the press announcements released on 1 August 2019.
Settlement and delivery of the Bonds is expected to take place on 7 August 2019 (the "Issue Date
The Bonds are expected to be rated "Aa2" by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"). Such rating of the Bonds does not constitute a recommendation to buy, sell or hold the Bonds and may be subject to revision, qualification, suspension, reduction or withdrawal at any time by the assigning rating agency. Such rating should be evaluated independently of any other rating of the other securities of the Issuer or the Company.
About JPMorgan Chase
JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) is a leading global financial services firm with assets of $2.7 trillion and operations worldwide. JPMorgan Chase Co. is a leader in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial banking, financial transaction processing, and asset management. A component of the Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase Co. serves millions of customers in the United States and many of the world's most prominent corporate, institutional and government clients under its J.P. Morgan and Chase brands. Information about JPMorgan Chase Co. is available at www.jpmorganchase.com.
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THE BONDS ARE NOT BEING OFFERED OR SOLD AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (FOR SUCH PURPOSES, NOT INCLUDING THE HONG KONG AND MACAU SPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONS OR TAIWAN, THE "PRC"), EXCEPT AS PERMITTED BY APPLICABLE LAWS OF THE PRC.
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