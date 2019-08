Der Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,11 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1037 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Wochenende rückte der Handelskrieg zwischen den USA und China wieder in den Fokus. Am Donnerstagabend hatte US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf chinesische Güter angekündigt. Chinas Regierung verurteilte das Vorgehen scharf und stellte umgehend Gegenmaßnahmen in Aussicht.

Gefragt waren am Devisenmarkt traditionell sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken. Beide Währungen konnten im Handel mit dem Dollar seit dem Vorabend deutlich zulegen.

Die Sorge vor einer Eskalation konnte den Dollar vorerst nur vergleichsweise leicht belasten. Dabei habe Trumps Zollankündigung die Erwartungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed verstärkt, sagte Devisenexperte Manuel Andersch von der BayernLB.

Nach Einschätzung der Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank dürfte die weitere Kursentwicklung des Dollar davon abhängen, ob der Handelskonflikt zunehmend Spuren in der US-Wirtschaft hinterlässt. Hinweise hierauf könnte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli liefern, der am Nachmittag auf dem Programm steht./jkr/bgf/jha/

