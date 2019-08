Um der Technologie »Drohne« Chancen zu eröffnen und gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum deutlich zu erhöhen, sind schon seit langem neue Regeln in Arbeit, die in der ganzen EU gelten und somit für eine Harmonisierung des Luftraums in der Europäischen Union sorgen sollen. Im Juni 2019 wurden diese Regeln nun endgültig bekannt gegeben. Ab dem 1. Juli 2020 sind sie einzuhalten.

Nach der Verabschiedung der EU-weiten Vorschriften zur Festlegung der technischen Anforderungen an Drohnen am 13. Mai dieses Jahres hat die Europäische Kommission am 24. Mai die Vorschriften zum Betrieb von Drohnen verabschiedet. Dieser Tag war die letzte Hürde eines dreijährigen Prozesses.

Man geht davon aus, dass diese neu harmonisierten, operativen und technischen Anforderungen dazu beitragen werden, einen noch stärkeren Markt für die Drohnenindustrie in Europa zu ermöglichen und zu fördern. Piloten können nun ihre Drohnen mit ins Ausland nehmen, ohne sich um abweichende Regelungen Sorgen machen zu müssen und kommerziellen Betreibern werden neue Märkte geboten, in denen sie ihr Geschäft zu den gleichen Bedingungen wie in ihrem Heimatland ausbauen können. Dieses neue harmonisierte Drohnen-Regelwerk öffnet die erste Tür zu mehr Flugsicherheit, mehr Compliance und Verständnis bei Drohnenbetreibern und hält den europäischen Himmel offen für Innovationen.

Die Verordnung trat durch Veröffentlichung im EU-Amtsblatt am 11. Juni 2019 in Kraft. In diesem Jahr wird es nur sehr begrenzt Auswirkungen geben, da die meisten Änderungen aufgrund von Übergangszeiten erst 2020 und in den darauffolgenden Jahren wirksam werden.

Was deckt die Europäische Verordnung ab?

Die europäische Verordnung legt einen gemeinsamen Rahmen für Vorschriften in ganz Europa fest. Einige Details, müssen die nationalen Behörden in ganz Europa noch fixieren. Dabei gehen die Befugnisse recht weit. So dürfen sie beispielsweise den spezifischen Luftraum, in dem Drohnen nicht fliegen dürfen, festlegen oder die Organisationen auswählen, denen es erlaubt ist, Drohnenpiloten auszubilden und zu zertifizieren. Zum Reglement zählen dann auch die Inhalte der Ausbildung.

Man kann es mit den heutigen Vorschriften für den Straßenverkehr vergleichen: Sie müssen einen Führerschein haben, und Sie können ihn in ganz Europa verwenden, aber es kann sehr unterschiedlich sein, wo und wie Sie ihn in verschiedenen Ländern erhalten.

Unterschiede der Verordnung zu nationalen Vorschriften

Die EU-Verordnung hat so weit wie möglich einen risikozentrierten Ansatz gewählt. Mehrere Staaten haben in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...