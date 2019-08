Die zunehmende Internationalisierung der BIA Gruppe, die neben den deutschen Standorten in Solingen und Forst auch in der Slowakei, China und zukünftig auch in Mexiko produziert, erweitert das Aufgabenspektrum im Unternehmen. "Mit Herrn Danny Kelm konnten wir einen erfahrenen Wirtschaftsingenieur gewinnen, der in den Bereichen Produktion, Fertigungssteuerung und Logistikplanung international Werke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...