Der Super-Juli brachte nicht nur Hitzerekorde, sondern auch beim Spezialisten für Gewerbeimmobilien DIC Asset [WKN: A1X3XX] laufen die Geschäfte auf vollen Touren.Anfang Juli konnte man den Vollzug der Übernahme der GEG German Estate Group verkünden, die nun vollständig zu Umsatz, Gewinn und FFO des DIC-Konzern beitragen wird. Dabei wurde am Rande auch mitgeteilt, dass die GEG zwei weitere lukrative Objekte an Land gezogen hat: das Palazzo Fiorentino in Frankfurt-Sachsenhausen und die Fashion Mall Munich in der Parkstadt Schwabing in München.Die GEG-Übernahme wirkt sich sehr deutlich und positiv ...

