Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen von 4700 auf 4500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen höherer Kosten und fortdauernder Kapitalausgaben senkte Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie und für den Kapitalwert des Berbaukonzerns./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 12:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-08-02/14:48

ISIN: GB0007188757