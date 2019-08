Die Windkraft gilt seit Jahren als der Hoffnungsträger bei den sogenannten regenerativen Energieträgern. Das gilt insbesondere für die Energiewende in Deutschland. Denn während die Solarenergie-Branche durch Billiganbieter aus Fernost kaputtgemacht wurde und heutige deutsche Firmen nur noch als Nischenanbieter fungieren, hat die deutsche Windkraftbranche durchaus ein sehr solides Standing erreicht.Doch ziehen vermehrt dunkle Wolken am Horizont auf. Und das gilt insbesondere für den deutschen Heimatmarkt. Erst vor wenigen Tagen wurde gemeldet, dass der Ausbau von Windkraftanlagen an Land, dem sogenannten Onshore-Geschäft, faktisch zum Erliegen gekommen ist. Zwei Gründe sind dafür bestimmend. Zum einen stapeln sich in den zuständigen Behörden die Genehmigungsverfahren, was wieder einmal zeigt, dass Anspruch und Wirklichkeit in der deutschen Bürokratie weit auseinanderliegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...