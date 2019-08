Die Aktien von Nordex, Vestas & Co sind zuletzt unter Druck geraten. Jetzt sorgt ein Top-Manager für Wirbel. Er beklagt die hohen regulatorischen Anforderungen an die Unternehmen und zur Lösung einen "Nationalen Aktionsplan". Windkraft diene dem Schutz der Umwelt, werde aber paradoxerweise durch eine extreme Auslegung von Arten- und Naturschutz verhindert. Erhört die Politik die Forderung, könnten Windkraftunternehmen wieder stärker in Mode kommen.Der weltweit größte Windkraftanlagenhersteller Vestas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...