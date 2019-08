Wien (www.fondscheck.de) - Wolfgang Arenhövel leitet ab sofort die Ombudsstelle des deutschen Fondsverbands BVI als verantwortlicher Schlichter, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner Funktion als stellvertretender Ombudsmann habe er die Streitschlichtung zu Investmentfonds bereits nach dem Tod seines Vorgängers Gerd Nobbe im April 2019 übernommen. Arenhövel sei seit September 2001 stellvertretender Fonds-Ombudsmann des BVI gewesen. In den letzten Jahren seiner beruflichen Laufbahn als Richter sei er Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen und Mitglied des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen gewesen. ...

