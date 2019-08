Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der operative Gewinn der ibero-britischen Fluggesellschaft habe seine Schätzungen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Savjani hob zudem die gestiegenen Durchschnittserlöse unter anderem im Heimatmarkt und in Nordamerika positiv hervor./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 06:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-08-02/15:17

ISIN: ES0177542018