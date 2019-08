Visa profitiert weiter von der großen Ausgabefreude der Kunden. Im dritten Quartal kletterte der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel auf 3,1 Milliarden Dollar. Die Turbulenzen an den Märkten infolge von Trumps neuesten Zoll-Strafen gegen China prallen an der Visa-Aktie nahezu völlig ab.Exakt 1.518 Prozent hat die Visa-Aktie seit dem Börsengang von 2008 zugelegt. Trotz dieser Wahnsinns-Performance ist ein Ende des Aufwärtstrends nicht in Sicht.Das liegt unter anderem ...

