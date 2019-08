Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt bleiben recht erfreulich, so die Analysten der Nord LB. In der Tat habe die Analysten der heute gemeldete Stellenaufbau leicht positiv überrascht. Die Zahlen seien zwar eher negativ für den Rentenmarkt, angesichts der erhöhten Risikoaversion durch die Tweets von Donald Trump reiche der Impuls durch den aktuellen Arbeitsmarktbericht aber nicht aus, um die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren nachhaltiger in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 2,00% zu bewegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...