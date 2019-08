Was für eine Handelswoche. Der DAX, daran gibt es mittlerweile keinen Zweifel mehr, wird die zurückliegende Handelswoche mit einem dicken Minus abschließen. Teilwesie durchwachsene Quartalszahlen, enttäuschte Fed-Erwartungen und dann noch eine neuerliche Eskalation im Handelsstreit waren am Ende zu viel für manchen Anleger. Wird kommende Woche vielleicht etwas besser? Was steht auf der Agenda? Der Marktbericht von der Börse Stuttgart.