02. August 2019

PRESSEMITTEILUNG

Eckenroth am 02. August 2019

Termine:

10. - 25. August 2019 Stoffentwicklung in Eckenroth, Eckenroth

Autoren arbeiten gemeinsam an historischer TV Drama Serie.

13. August 2019 Recherchereise Bonn

17. August 2019 Recherchereise Sessenheim

18. August 2019, 12 Uhr 30 Autoren Lunch in Eckenroth

24. August 2019 Red Carpet Eckenroth, 11 Uhr

Verleihung Eckenrother Nachwuchspreis(c) 2019 für 10 - 14jährige; anschließend, zweitägig, Aufnahmeverfahren für das Eckenroth Stipendium

16. Oktober 2019 Frankfurter Buchmesse, Eckenrother Nachwuchspreis(c), 13 Uhr, Preisträger lesen ihre Preistexte im Lesezelt

23. September 2019 Eckenroth Autoren lesen ihr Theaterstück "Ein August im Winter", 18 Uhr, Villa Schnitzler, Wiesbaden; Veranstalter Stiftung Gesundes Wiesbaden Treffen Sie die Eckenroth Autoren Zarah Weiss, Preisträgerin EN(c)2004, Marie Radkiewicz, Quereinsteigerin EN(c) 2010, Henrik Hörmann, Preisträger EN(c) 2007 bei der Arbeit; treffen Sie die Eckenroth Stipendiaten, Lea Bobe, Preisträgerin EN(c) 2014, Hannah Bächle und Hannah Wachter, Preisträger EN(c) 2017, Luca Reitz, Quereinsteigerin EN(c) 2017. Stipendiaten sind Paten für die Preisträger 2019 bei der Preisverleihung. Eckenroth Stipendiaten mobben nicht, lassen sich in der Schule als Streber beschimpfen, erzählen Geschichten, wie Bryan Cranston* es will, sind ernsthaft bei der Arbeit, schreiben vom Banalen und Erhabenen, erkennen den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Mündigkeit, lachen viel. Eckenroth Autoren sind mit der Eckenroth Schreibförderung herangewachsen. Die erste Generation startete 2014. In ihrem Portfolio bieten die Autoren "Streit und Pathos", einen drehbereiten Filmstoff und "Ein August im Winter", ein aufführungsreifes Theaterstück, in deutscher und englischer Sprache, für das sie sich eine "color blind" Besetzung wünschen; seit 2018 entwickeln sie eine historische TV Drama Serie. Eckenroth Autoren arbeiten in Eckenroth einzeln oder gemeinsam, je nach Abkömmlichkeit von den Studiengängen in Berlin, Wien, Hamburg, Kopenhagen, Paris und garantiert im August jeden Jahres. Autorenportraits: https://eckenroth-stiftung.de/index.php?id=157 [1] Portfolio: https://www.eckenroth-stiftung.de/ [2] "Ein August im Winter", Synopsis, Prelude und Prolog De und EN; "Was Kinder denken" Preisgeschichten: https://eckenroth-stiftung.de/index.php?id=40 [3] Preisträger und Preistexte 2019 Thema "Mut zur Zuversicht, Zuversicht zum Mut" erscheinen am 6. August 2019 unter https://eckenroth-stiftung.de/index.php?id=40 [3] In Eckenroth gibt es keine Schreibblockade und keine Schere im Kopf. Inspiriert durch die Arbeit des Theaterintendaten und Grimmepreisträgers Klaus Wagner mit Autoren, gründete Madeleine Lienhard-Wagner 1993 die Eckenroth Stiftung. Ein ehemaliges Weingut aus 1667 stand bereit, den Autoren, dem Intendanten und den Dramaturgen schöpferischen Raum für Fleiß zu bieten. Seit 1998 beherbergt das historische Gemäuer mit dem südländisch anmutenden Garten die Förderarbeit mit dem schreibenden Nachwuchs, Stipendiaten genießen dort Schreibtraining in drei Förderstufen (Basis, Orientierung, Qualifizierung), Unterbringung, Verpflegung und Betreuung. Das Stipendium währt naturgemäß bis zum Abitur. Stipendiaten gewinnen in der Schreib-Arbeit in Eckenroth vertiefte Selbsterkenntnis, dazu die Fähigkeit Horizonte zu öffnen, um die Außen- und Umwelt kenntnisreicher einzuschätzen und die daraus sich ergebenden Wechselwirkungen zunehmend im eigenen Leben aktiver zu gestalten. Unsere Gesellschaft braucht den mündig werdenden und mündig tätigen Menschen. Diese immer komplexer werdende Welt mit ihren Driften ins Unzivilisierte, fordert dies stetig. Investoren, die verstehen, warum Eckenroth die Erzählkunst fördert, braucht die gemeinnützige Eckenroth Stiftung zur Finanzierung aller Projekte. Wie Klaus Wagner, Theater- und Fernsehregisseur, Grimmepreisträger und Theaterintendant immer sagte: "Was wir heute in die Kunst und die Bildung investieren, müssen wir morgen nicht in die Polizei investieren" - Die Kunst des Geschichtenerzählens, die Stoffentwicklung in Eckenroth ist jede Investition wert. Jeder Euro zählt. Vom belegten Frühstücksbrötchen für Stipendiaten bis zur Recherchereise für Eckenroth Autoren. Eckenroth Stiftung Spendenkonto: IBAN: DE90 5609 0000 0005 5544 40 Volksbank Rhein Nahe Hunsrück Bescheinigung für das Finanzamt erfolgt umgehend. *Bryan Cranston auf Seite drei in seinem Buch "A Life in Parts": [.] storytelling is the essential human art. It's how we understand who we are. I don't mean to make it sound high-flown. It's not. It's discipline and repetition, and failure and perseverance, and dumb luck, and blind faith, and devotion [.]

Verabreden Sie sich mit den Autoren, den Stipendiaten, den Juroren und der künstlerischen Leitung:

Kontakt

Madeleine Lienhard

Writers'Office

Mobil 0173 83 20 107

Soonwaldstr. 4-4a

55444 Eckenroth

Telefon 06724 20 69 050

Telefax 06724 20 69 051

info@eckenrothstiftung.de

www.eckenroth-stiftung.de [4]

link Pressemitteilung https://eckenroth-stiftung.de/index.php?id=53 [5]

Ende der Pressemitteilung 