T-Mobile US ist kurz davor den US-Konkurrenten Sprint zu übernehmen. Das ist aber nicht der erste Coup für CEO John Legere. Immer mit dabei die sozialen Medien und ganz viel Magenta.

Wenn John Legere öffentlich auftritt, ist direkt klar welches Unternehmen er führt. Wie auf einer wandelnden Werbetafel strahlt einem das Magenta entgegen. So auch als er die neuesten Quartalszahlen der US-amerikanischen Telekomtochter T-Mobile präsentiert. Magentafarbene Schuhe, ein magentafarbenes T-Shirt unter einer schwarzen Strickjacke mit magentafarbenen Telekom-Applikationen.

Und Legere hatte mal wieder Erfolge zu vermelden. Von April bis Juni dieses Jahres gewann T-Mobile US 1,8 Millionen neue Kunden hinzu. Es war das 25. Quartal in Folge, in dem das Unternehmen mehr als eine Million Neukunden gewinnen konnte. Auch der Umsatz mit elf Milliarden Dollar und der Gewinn mit 939 Millionen Dollar lagen im zweiten Quartal auf neuen Rekordmarken.

Bald könnte der nächste Erfolg folgen - die Fusion mit dem Konkurrenten Sprint. Im Gegensatz zu T-Mobile US konnte Sprint jüngst nicht wirklich erfreuliche Quartalszahlen vorlegen: Im zweiten Quartal machts der viertgrößte Mobilfunkanbieter des Landes einen Verlust von 111 Millionen US-Dollar. Sei es drum: Das US-Justizministerium genehmigte zuletzt die 26 Milliarden Dollar schwere Fusion der beiden Unternehmen - allerdings unter Auflagen. Denn die Telekomtochter und Sprint müssen Prepaid-Kunden und Frequenzen an den Satellitenbetreiber Dish abtreten. Außerdem muss T-Mobile US Dish sieben Jahre lang einen robusten Zugang zum Netzwerk gewähren. Hintergrund ist, dass die Wettbewerbshüter neben dem fusionierten Unternehmen, AT&T sowie Verizon noch einen vierten Wettbewerber ...

