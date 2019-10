Medieninformation

Rotkreuz, 31. Oktober 2019

mobilezone übernimmt 100 Prozent der Anteile von Mister Mobile GmbH

mobilezone Deutschland GmbH übernimmt die Anteile an der Mister Mobile GmbH von Mitgründer Robert Ermich und Philion SE.

Mister Mobile ist die Betreiberin der Online Plattform deinhandy.de mit den Gesellschaftern mobilezone Deutschland (45 Prozent), Philion SE (30 Prozent) und dem Mitgründer und Geschäftsführer Robert Ermich (25 Prozent).



Robert Ermich hat deinhandy.de in den letzten 5 Jahren als Mitgründer geprägt und erfolgreich zur Nummer 2 im indirekten Online Markt für die Vermittlung von Mobilfunkverträgen entwickelt.



mobilezone Deutschland und Philion haben sich auf einen Asset-Tausch geeinigt. 30 Prozent der Anteile der Philion an Mister Mobile werden an mobilezone Deutschland zurück übertragen. Im Gegenzug erhält die Philion 100 Prozent der Anteile an der One Brand Solutions GmbH, der helfer-Line GmbH sowie der Onlineplattform handyflash.de, welche nach Insolvenzeröffnung im Juni dieses Jahres von der mobilezone Unternehmensgruppe übernommen wurde.

Wilke Stroman, Geschäftsführer der mobilezone Deutschland und Online Verantwortlicher der mobilezone Gruppe: «Ein wichtiger Schritt für unsere Online Strategie in Deutschland. mobilezone besitzt nun 100 Prozent der Anteile an den marktführenden Portalen sparhandy.de und deinhandy.de. Die beiden Marken werden wir parallel weiterführen und weiterentwickeln».

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an rund 90 Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

Über Philion SE

Philion soll in den kommenden Jahren zu einem führenden netzunabhängigen Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omnichannel Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18. Mit der Übernahme der OBS-Gruppe wird dieser Weg konsequent fortgesetzt. Damit verfügt die Gruppe deutschlandweit über mehr als 160 Mobilfunkstores und einen schnell wachsenden Online-Handel.