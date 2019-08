Nach übereinstimmender Meinung der Anleger, und der Berichterstattung in den Medien, trägt US-Präsident Trump die Schuld am aktuellen Kursrutsch an den Börsen. Er hätte mit seiner Ankündigung, China mit neuen Strafzöllen zu belegen, die Stimmung am Markt gekippt. Rasant fielen in der Nacht die Kurse in Asien, panisch der Rückfall im DAX. An der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...