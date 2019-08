Donald Trump verunsichert DAX-Anleger, Vonovia bleibt auf Erfolgskurs

Die erste Leitzinssenkung der Fed nach über zehn Jahren konnte den Märkten keinen Schwung verleihen. Nun sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer Eskalation im Handelsstreit mit China dafür, dass die Aktienkurse zum Ende dieser Woche regelrecht einbrachen.

Das war heute los. Der DAX verlor am heutigen Freitag mehr als 3 Prozent an Wert und rutschte dabei unter die Marke von 11.900 Punkten. Auf Twitter kündigte Trump für den 1. September Zölle von 10 Prozent auf zusätzliche chinesische Importwaren im Volumen von 300 Mrd. US-Dollar an. Diese Ankündigung sorgte am Markt für Ängste, dass China nun seinerseits antworten müsste und eine Lösung im Handelsstreit schwieriger werden könnte. Neben dem Handelsstreit zwischen China und den USA standen heute auch Arbeitsmarktdaten im Fokus.

Laut Angaben des US-Arbeitsministeriums wurden außerhalb der Landwirtschaft im Monat Juli 164.000 neue Stellen geschaffen. Während die entsprechenden Werte für die beiden Vormonate nach unten korrigiert wurden, blieb die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent. Damit dürften die jüngsten Arbeitsmarktdaten Anlegern keine klare Antwort auf die Frage geliefert haben, ob die Fed die Leitzinsen in Kürze ein weiteres Mal senken wird.

