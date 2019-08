Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta030/02.08.2019/18:00) - Der Vorstand der startup300 AG veröffentlichte am 16. Juli 2019 den Start des Bezugsangebots, mit dem die von der außerordentlichen Hauptversammlung der startup300 AG am 5. Juli 2019 beschlossene ordentliche Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 623.155 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 623.155 Stück auf Inhaber lautenden Stückaktien (das "Bezugsangebot") durchgeführt werden sollte.



Die startup300 AG gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass am 2. August 2019 16:00 Uhr MESZ 318.116 Stück neue Aktien (vorläufiges Endergebnis) durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden.



Weitere 200.000 Stück neue Aktien, die nicht durch die Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden, wird die grosso tec AG entsprechend der von ihr gegenüber der startup300 AG verbindlich abgegeben Zeichnungsgarantie zeichnen und erwerben.



Bezüglich der voraussichtlich verbleibenden 105.039 Stück Aktien, die nicht durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden oder durch die grosso tec AG gezeichnet werden, wird der Vorstand der startup300 AG Investitionszusagen mehrerer privater Investoren, die bereits im Vorfeld ihr Interesse bekundet haben, einholen und wird diese verbleibenden Aktien entsprechend der Ermächtigung des Hauptversammlungsbeschlusses bis zum 5. August 2019 privat platzieren.



Es werden sohin sämtlich 623.155 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 5,00 je neuer Aktie bezogen bzw. erworben werden.



Die Durchführung der Barkapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. August 2019 in das Firmenbuch eingetragen werden. Valutatag ist der 7. August 2019. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden ab diesem Tag (7. August 2019) in den von der Wiener Börse AG betriebenen Vienna MTF unter der ISIN ATSTARTUP300 einbezogen und können dort gehandelt werden.



Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der startup300 AG dar. Das Bezugsangebot ist beendet. Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.



