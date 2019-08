US-Präsident Donald Trump hat amFreitagabend europäischer Zeit verkündet, dass die USA künftig mehrRindfleisch - "das beste auf der Welt" - in die EU exportierenwerden. Er wird noch am heutigen Freitag ein entsprechendes Abkommenmit der EU unterzeichnen, sagte er in einem Statement, das etwa aufBloombergTV live ...

Den vollständigen Artikel lesen ...