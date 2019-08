Takeda Pharmaceutical Company Limited (kurz "Takeda") (TOKYO: 4502 NYSE: TAK) gibt bekannt, dass der Takeda-Vorstand die Key Performance Indicators (KPI), die sowohl in die kurz- als auch in die langfristigen Bonuspläne des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2019 aufgenommen werden sollen, sowie einen speziellen Integrationsplan zur Förderung der erfolgreichen Integration von Shire verabschiedet hat. Die KPI sollen die Vergütung für den CEO, die anderen leitenden Führungskräfte aus dem Takeda Executive Team sowie Führungskräfte und Mitarbeiter an erfolgskritischen Kennzahlen abstimmen, die sich auf die geschäftlichen Prioritäten des Unternehmens wie etwa der erfolgreichen Integration von Takeda und Shire konzentrieren. Der KPI-Rahmen von Takeda für das Geschäftsjahr 2019 widerspiegelt die Rückmeldungen, die aus umfassenden Gesprächen mit den Aktionären in den ersten sechs Monaten nach Abschluss der Übernahme von Shire durch Takeda gewonnen hervorgegangen sind. Dieser KPI-Rahmen passt auch zu dem zu Beginn des Geschäftsjahres 2019 angekündigten externen Orientierungsrahmen.

Die in den kurz- und langfristigen Bonusplänen enthaltenen KPI wurden vom Managementteam von Takeda und dem Vergütungsausschuss sorgfältig geprüft, bevor sie am 31. Juli 2019 vom Vorstand genehmigt wurden. Takeda ist davon überzeugt, dass diese KPI es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf Wachstum, Rentabilität, Pipeline-Performance, Kostenmanagement und die Schaffung von Shareholder Value zu konzentrieren. Es ist wichtig, zu beachten, dass sich der kurzfristige Bonusplan über das Takeda Executive Team hinaus auf über 21.000 Mitarbeiter weltweit erstreckt und Führungskräfte sowie weitere Planteilnehmer mit einer gemeinsamen Vision verbindet, Therapien für Patienten und einen Mehrwert für die Aktionäre anzubieten. Darüber hinaus ist der Vergütungsausschuss von Takeda vom Vorstand bevollmächtigt, bei der Genehmigung der variablen Vergütung für den CEO und die anderen Mitglieder des Takeda Executive Team negative Ermessensspielräume zu nutzen.

KURZFRISTIGER BONUSPLAN

Das Rahmenwerk von Takeda für kurzfristige Leistungsanreize (Short-Term Incentives, STI) richtet die Prämien auf die wichtigsten Erfolgsfaktoren über einen Zeitraum von einem Jahr aus. Für den CEO basiert die Leistung im Geschäftsjahr 2019 zu 100 Prozent auf den KPI des Unternehmens. Die kurzfristigen Prämien für andere Mitglieder des Takeda Executive Team basiert zu 75 Prozent auf konzernweiten KPI und zu 25 Prozent auf den KPI der entsprechenden Sparten.

STI-Struktur CEO Takeda Executive Team Konzernweite KPI 100 75 KPI der Sparten 0 25

Wir haben das Bonusprogramm so strukturiert, dass die Programmteilnehmer eine klare Sicht auf die Ergebnisziele des Unternehmens wie auch der einzelnen Sparten haben, um einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Für das Geschäftsjahr 2019 genehmigte der Takeda-Vorstand die folgenden KPI für den STI-Plan: den zugrunde liegenden Umsatz, das zugrunde liegende Kernbetriebsergebnis und den zugrunde liegenden Kerngewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS). Diese KPI wurden ausgewählt, weil sie die Erreichung kurzfristiger Ziele, die Integration von Shire und die Transformation von Takeda zu einem weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen messen.

Metrik Gewicht Begründung Zugrunde liegender Umsatz 30 Schlüsselindikator für Wachstum, einschließlich Pipeline-Leistungen

Wichtiger Maßstab für den Erfolg in der Branche Zugrunde liegendes Kernbetriebsergebnis 40 Maß für die Erreichung von Margen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Kostendisziplin

Widerspiegelt die Nutzung von Synergien

Den Aktionären als wichtiges Maß für den Erfolg von Takeda nach der Shire-Akquisition mitgeteilt Zugrunde liegender Kernertrag je Aktie 30 Ausrichtung der Teilnehmer an den Aktionären

Den Aktionären als wichtiges Maß für den Erfolg von Takeda nach der Shire-Akquisition mitgeteilt

Die Zielvorgaben für die jährlichen kurzfristigen KPI basieren auf dem vom Vorstand genehmigten jährlichen Unternehmensbudget. Das Programm ist so konzipiert, dass die Teilnehmer für gute Ergebnisse im Interesse der Aktionäre belohnt werden können, wenn Takeda die Ziele des Bonusplans überschreitet. Umgekehrt erhalten die Teilnehmer, wenn die Ziele von Takeda nicht erreicht werden, eine Auszahlung unter dem Zielwert. Wenn die Leistung auch nur um 0,01 Prozent unter dem Grenzwert liegt, erhalten die Teilnehmer keine Auszahlung für diesen KPI. Die maximale Auszahlung, die Teilnehmer im Rahmen des Plans erhalten können, beträgt 200 Prozent des Zielwerts. Die folgende Tabelle fasst die Metriken und Leistungsbereiche der KPI 2019 für den STI-Plan zusammen:

Leistungsziel als Prozentsatz des Zielwerts STI-Auszahlung als Prozentsatz des Zielwerts Metrik Grenzwert Maximal Grenzwert Maximal Zugrunde liegender Umsatz 97 105 40 200 Zugrunde liegendes Kernbetriebsergebnis 95 115 50 200 Zugrunde liegender Kerngewinn je Aktie 95 115 50 200

LANGFRISTIGE LEISTUNGANREIZE

Das Rahmenwerk für langfristige Leistungsanreize (Long-Term Incentives, LTI) richtet das Takeda Executive Team auf die langfristige Strategie und die Aktionärsrendite aus und fördert gleichzeitig die Bindung wichtiger Führungspositionen. Ab dem Geschäftsjahr 2019 werden 60 Prozent des LTI-Programms in Form einer erfolgsabhängigen Aktienvergütung und 40 Prozent in Form von zeitabhängigen Belegschaftsaktien ausgegeben. Bei der erfolgsabhängigen Vergütung werden Aktien auf Grundlage der finanziellen Leistung, der strategischen Pipeline-Ziele und der Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen zugeteilt.

Für 2019 verabschiedete der Vorstand von Takeda die folgenden KPI für den LTI-Plan: Kumulierter zugrunde liegender Umsatz über drei Jahre, zugrunde liegende Kernbetriebsgewinnmarge zum Stichtag (am Ende des 3-Jahres-Zeitraums), kumulierter freier Cashflow über drei Jahre, anfängliche Leistung einer nicht finanziellen Pivotsstudie und relative Aktienrendite (Total Shareholder Return, TSR) über drei Jahre. Diese KPI wurden ausgewählt, weil sie unsere Leistung anhand längerfristiger Ziele messen und die Teilnehmer auf nachhaltige Leistung während und nach der Integration von Shire fokussieren.

Metrik Gewicht Begründung Kumulierter zugrunde liegender Umsatz über drei Jahre 25 Ausrichtung an den Erwartungen der Investoren

Fokussiert die Teilnehmer auf kontinuierliches Wachstum und Pipeline-Leistungen

Wichtiger Maßstab für den Erfolg in der Branche Kernbetriebsgewinnmarge zum Stichtag (am Ende des bewerteten Zeitraums) 25 Misst die Qualität der Erträge über den bewerteten Zeitraum hinweg

Hohe Erwartungen der Aktionäre an ein starkes Gewinnwachstum Kumulierter freier Cashflow über drei Jahre 25 Fokussiert die Teilnehmer auf die Liquiditätssteigerung und die Rückzahlung von Schulden nach der Shire-Akquisition Start der Pivotstudie 25 Widerspiegelt die zukünftige Stärke der Gesamtleistung von Takeda durch die Bereitstellung innovativer Forschungs- und Entwicklungsprogramme

Unterstreicht unser Engagement für die Patienten Relative TSR über drei Jahre Steuergröße +/-20 Ausrichtung der Auszahlung aus unserem Plan mit erfolgsabhängiger Aktienvergütung an der Aktionärserfahrung

Gilt nur, wenn die absolute TSR positiv ist.

Die Zielvorgaben für die finanziellen Kennzahlen des Plans zur erfolgsabhängigen Aktienvergütung basieren auf dem vom Vorstand genehmigten jährlichen Unternehmensbudget. Ähnlich wie der STI-Plan ist der LTI-Plan von Takeda darauf ausgerichtet, die Teilnehmer für starke Ergebnisse zu belohnen, wenn die Ziele des Bonusplans überschritten werden. Die maximale Auszahlung, die Teilnehmer im Rahmen des Plans erreichen können, beträgt 200 Prozent des Zielwerts. Wenn die Leistung auch nur um 0,01 Prozent unter dem Grenzwert liegt, erhalten die Teilnehmer keine Auszahlung für diesen KPI. Die folgende Tabelle fasst unsere KPI-Metriken und Leistungsbereiche für den Plan mit erfolgsabhängiger Aktienvergütung für 2019-2021 zusammen:

Leistungsziel als Prozentsatz des Zielwerts LTI-Auszahlung als Prozentsatz des Zielwerts Metrik Grenzwert Maximal Grenzwert Maximal Kumulierter zugrunde liegender Umsatz über drei Jahre 96 105 50 200 Kernbetriebsgewinnmarge zum Stichtag 93 107 50 200 Kumulierter freier Cashflow über drei Jahre 90 115 50 200 Start der Pivotstudie* 0 200

*Wir geben unsere Zielvorgaben für unsere 3-jährige Pipeline-Leistungskennzahl nicht bekannt, um Wettbewerbsnachteile für unsere zukünftige Leistung zu vermeiden.

Nach der Beurteilung der Leistung anhand der oben beschriebenen finanziellen und nicht finanziellen Kennzahlen wird Takeda die TSR-Leistung (Total Shareholder Return) im Vergleich zu unserer Vergleichsgruppe als Kennzahl im Plan mit erfolgsabhängiger Aktienvergütung für das Geschäftsjahr 2019 bewerten.

Mit Takeda vergleichbare Gruppe im Hinblick auf Vergütungen Vergleichsunternehmen in den USA Vergleichsunternehmen außerhalb der USA Abbvie AstraZeneca (UK) Celgene GlaxoSmithKline (UK) Amgen MERCK (Deutschland) Bristol-Myers Squibb Novartis (Schweiz) Eli Lilly Roche (Schweiz) Gilead Sciences Sanofi (Frankreich) Johnson Johnson Astellas (Japan) Merck Co Pfizer

Die relative TSR kann die endgültige LTI-Auszahlung um 20 Prozentpunkte beeinflussen. Wenn die absolute TSR-Leistung negativ ist, wir bei Takeda aber unsere Konkurrenten übertreffen, würde keine positive Anpassung des Auszahlungsfaktors an erfolgsabhängigen Aktien erfolgen. Die folgende Grafik zeigt das TSR-Ziel für den Leistungszyklus der Geschäftsjahre 2019-2021:

Perzentiler Rang Steuergröße 80. und höher +20 60. bis 79. +10 40. bis 59. (Median) Keine Anpassung 20. bis 39. -10 19. und darunter -20

SPEZIELLER LTI-PLAN FÜR INTEGRATION

Wie bereits angekündigt, wird Takeda dem Takeda Executive Team eine spezielle LTI-Prämie für Integration gewähren. Diese aktienbasierte Prämie wird die Teilnehmer auf das Erreichen wichtiger Meilensteine der Integration in den nächsten drei Jahren fokussieren. Der Vorstand von Takeda verabschiedete drei finanzielle KPI, um den Erfolg der Integration in jedem der nächsten drei Geschäftsjahre zu messen: Betriebsaufwand, Integrationskosten und Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA.

Metrik Gewicht Begründung Betriebsaufwand Geschäftsjahre 2019-2021 33,3 Bietet direkte Einblicke zur Förderung der Ausgabenkontrolle während der Integration, um zur Erfüllung unserer Margenverpflichtungen beizutragen Integrationskosten Geschäftsjahre2019-2021 33,3 Beibehalten eines starken Schwerpunkts auf Kontrolle von einmaligen Integrationskosten Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA am Stichtag 33,3 Unterstützung unseres Engagements gegenüber den Aktionären, unser Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA in den ersten drei bis fünf Jahren nach der Übernahme von Shire deutlich zu senken

Die KPI für das spezielle LTI-Programm basieren auf internen Prognosen für jede Kennzahl. Die maximale Auszahlung, die Teilnehmer im Rahmen des Plans erreichen können, beträgt 200 Prozent des Zielwerts. Wenn die Leistung von Takeda am Grenzwert oder auch nur 0,01 Prozent darunter liegt, erhalten die Teilnehmer keine Auszahlung für diesen KPI. Die KPIs im Rahmen des speziellen LTI-Programms konzentrieren sich auf das Kostenmanagement, sodass niedrigere Aufwendungen, Kosten und Quoten, die eine stärkere Leistung widerspiegeln, zu einer über dem Zielwert liegenden Ausschüttung führen würden. Die folgende Tabelle fasst die KPI-Metriken und Leistungsbereiche für den speziellen LTI-Plan für Integration zusammen:



Leistungsziel als Prozentsatz des Zielwerts Spezielle LTI-Auszahlung für Integration als Prozentsatz des Zielwerts Metrik Grenzwert Maximal Grenzwert Maximal Betriebsaufwand Geschäftsjahre 2019-2021 105 90 0 200 Integrationskosten Geschäftsjahre 2019-2021 105 90 0 200 Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA am Stichtag 105 90 0 200

Die vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 genehmigten Bonusprogramme bekräftigen das Engagement und die Strategie von Takeda als globalem, wertebasiertem, forschungs- und entwicklungsorientiertem biopharmazeutischem Marktführer. Jede Komponente der Bonuspläne spielt eine wichtige Rolle bei der Motivation und Vergütung unserer Mitarbeiter für wichtige Erfolge und Meilensteine, die den Unternehmenswert steigern.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502 NYSE: TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter, führender Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich mit Hauptsitz in Japan. Das Unternehmen sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem es aus wissenschaftlicher Forschung höchst innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Gastroenterologie (GI), seltene Krankheiten und Neurowissenschaft. Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungsbudgets in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern und Regionen mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

In diesem Hinweis bezieht sich "Pressemitteilung" auf dieses Dokument, auf jegliche mündlichen Bekanntgaben, alle Frage- und Antwortrunden und alle schriftlichen Materialien oder Gespräche, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited (kurz "Takeda") im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verbreitet bzw. geführt wurden. Diese Pressemitteilung (einschließlich mündlicher Mitteilungen oder Frage- und Antwortrunden in diesem Zusammenhang) ist nicht als Angebot, Einladung oder Aufforderung zum Kauf oder sonstigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, Verkauf oder zur sonstigen Veräußerung von Wertpapieren gedacht, stellt nichts dergleichen dar und ist keine Aufforderung für eine Entscheidung oder Genehmigung in irgendeiner Gerichtsbarkeit. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Ausnahme davon keine Wertpapiere angeboten werden. Diese Pressemitteilung wird (zusammen mit jeglichen weiteren Informationen, die dem Empfänger bereitgestellt werden können) unter der Bedingung herausgegeben, dass sie für den Empfänger nur zur Information gedacht ist (und nicht für die Bewertung einer Investition, Übernahme, Veräußerung oder sonstigen Transaktion). Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt und indirekt beteiligt ist, sind separate Einheiten. In dieser Pressemitteilung wird zur Vereinfachung gelegentlich "Takeda" erwähnt, wenn es um Takeda oder seine Tochtergesellschaften allgemein geht. Ebenso sind mit den Wörtern "wir", "uns" und "unser" Tochtergesellschaften allgemein oder Menschen, die für diese arbeiten, gemeint Diese Begriffe werden auch verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, das/die jeweilige/-n Unternehmen zu benennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und jegliches in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreitete Material enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Ansichten oder Meinungen zu den zukünftigen Geschäften, zur zukünftigen Position und den Ergebnissen der Geschäftstätigkeiten von Takeda, darunter Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig u. a. Begriffe wie "anstreben", "planen", "glauben", "hoffen", "weiterhin", "erwarten", "vorhaben", "beabsichtigen", "sicherstellen", "werden", "eventuell", "sollte", "würde", "könnte", "davon ausgehen", "schätzen", "prognostizieren", Wörter oder Begriffe ähnlicher Bedeutung oder deren Negationen. Jede zukunftsgerichtete Aussage in diesem Dokument basiert auf den aktuellen Annahmen und Ansichten von Takeda angesichts der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Gewährleistung durch Takeda oder die Unternehmensleitung für zukünftige Ergebnisse dar und umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren, u. a. die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit den Geschäften von Takeda, inklusive der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Japan, den USA und weltweit; Wettbewerbsdruck und -entwicklungen; geltende Gesetze und Bestimmungen; den Erfolg oder Misserfolg von Programmen für die Produktentwicklung; Entscheidungen von Regulierungsbehörden und deren Zeitpunkt; Änderungen von Wechselkursen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Effizienz vermarkteter Produkte oder Produktkandidaten; sowie die Integration übernommener Unternehmen nach einer Fusion. All diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung, der Erfolg oder die finanzielle Position von Takeda wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formulierten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, der Leistung, dem Erfolg oder der finanziellen Position des Unternehmens abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich möglicherweise auf die Ergebnisse, die Leistung, die erreichten Ziele oder die geschäftliche Stellung von Takeda auswirken, sind unter "Item 3. Key Information-D. Risk Factors" im Jahresbericht von Takeda auf Formblatt 20-F, das bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, auf der Takeda-Website unter https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ oder unter www.sec.gov erhältlich. Weder Takeda noch die Unternehmensleitung geben irgendeine Zusicherung, dass sich die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formulierten Erwartungen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder der Erfolg können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Personen, die diese Pressemitteilung erhalten, sollten nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen. Takeda übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich oder börsenrechtlich vorgeschrieben. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von Takeda in dieser Pressemitteilung weisen eventuell nicht auf Takedas zukünftige Ergebnisse hin und sind keine Schätzung, Prognose oder Vorhersage dazu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

