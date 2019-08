Kunden werden in der Lage sein, erstklassige Kundenerlebnisse zu implementieren und gleichzeitig Angebote schnell und kanalübergreifend zu liefern

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 02, 2019bekannt, einem führenden Anbieter von drahtlosen Produkten und Dienstleistungen, sowohl an mehr als 600 Einzelhandelsstandorten in den USA als auch online. Wireless Advocates wird die Synchronoss Digital Experience Platform (DXP) und insbesondere sein Digital Journeys-Produkt in seine Unternehmensarchitektur integrieren und so ein erstklassiges Kundenerlebnis in seinen Einzelhandels- und digitalen Umgebungen bieten.

Wireless Advocates betreibt Einzelhandelskioske und Online-Verkaufsaktivitäten für seine nationalen Einzelhandelspartner, Army & Air Force Exchange Services (AAFES), Marine Corps Exchange (MCX), Navy Exchange (NEX) und andere Einzelhandelspartner. Die Kunden von Wireless Advocates werden in der Lage sein, durch den Einsatz der Synchronoss DXP schnell optimierte digitale und private Kundenreisen zu gestalten und zu starten, einschließlich Start-Online, Finish In-Store, Pause und Wiederaufnahme der Funktionalität.

Synchronoss' DXP ist eine Low-Code-Anwendung, die die Markteinführungszeit verkürzt und die IT-Bereitstellung für jedes Unternehmen vereinfacht, das sein digitales Kundenerlebnis verändern und optimieren möchte. Unternehmen können Online-, Einzelhandels- und Call-Center-Reisen erstellen, konfigurieren und verwalten, pausieren und wieder aufnehmen, so dass sie Kundendaten, Entscheidungen und Aktionen in Echtzeit über Kanäle und CRM-Systeme hinweg austauschen können.

Mit der Plattform kann Wireless Advocates kleinen agilen Business-/IT-Teams die Möglichkeit geben, End-to-End-Kundenreisen über mehrere Kanäle in einer Low- oder No-Code-Umgebung schnell zu erstellen, zu konfigurieren und zu verwalten. DXP gibt Kunden die Möglichkeit, Verkaufs- und Servicereisen zu jedem Zeitpunkt des Prozesses und über jeden Kanal zu starten, zu stoppen und wieder aufzunehmen - online, mobil, im Geschäft oder über das Telefon. Gleichzeitig profitieren Außendienstmitarbeiter und Kundenbetreuer von einer ständig aktualisierten, zeitnahen Transparenz der gesamten Reisen ihrer Kunden.

"Wireless Advocates erkennt den Wert, den die Synchronoss Digital Experience Platform bei der Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses in ihren Einzelhandels- und digitalen Umgebungen für eine echte Omni-Channel-Umgebung bieten kann", sagte Glenn Lurie, President und CEO von Synchronoss. "In diesem hart umkämpften Umfeld ist es von entscheidender Bedeutung, die Echtzeittransparenz der Reisen der Kunden für die Vertreter von Wireless Advocates zu nutzen, um Großkunden zu unterstützen und einen echten Mehrwert zu bieten."

"Synchronoss' DXP wird es uns ermöglichen, wichtige Erkenntnisse über alle Aspekte der Reisen unserer Kunden zu vereinen, unabhängig davon, welche Kanäle sie wählen", sagte Dan Brettler, CEO Wireless Advocates. "Dies ermöglicht es uns, uns auf außergewöhnliche Erlebnisse in unseren vielen digitalen und kommerziellen Umgebungen zu konzentrieren. Unser Ziel ist es, den Kauf von drahtlosen Geräten zu vereinfachen, und genau dabei hilft uns Synchronoss. Synchronoss hat uns gezeigt, dass es die Bedeutung der Vereinfachung wirklich versteht, und wir freuen uns darauf, dies in einen Mehrwert für unsere Kunden umzusetzen."

