Die Eskalation im Handelskonflikt belastet die globalen Aktienmärkte schwer. Ein Sektor hat sich davon scheinbar entkoppelt: Cannabis-Aktien springen zu Wochenschluss wie aus dem Nichts plötzlich an, gewinnen teils zweistellig an Wert. Spitzenreiter dabei: Das Papier der kanadischen Aphria. Investoren frohlocken ob einer Meldung des Unternehmens. Denn die hat es wirklich in sich.Sie können es doch: Geld verdienen. Das kanadische, als Cannabis-Aktie gesehene Unternehmen Aphria hat am Freitag sensationelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...