Nur mit Mühe und Not einigen sich die Finanzminister der EU auf die Bulgarin Kristalina Georgiewa. Die ist allerdings zu alt - und eine von vorne herein beschädigte Kandidatin für den Internationalen Währungsfonds.

Seit Wochen haben die Franzosen in den EU-Hauptstädten für die Bulgarin Kristalina Georgienwa geworben. Eine Osteuropäerin soll nach dem Willen von Paris Christine Lagarde an die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) folgen, wenn die Französin im November Präsidentin der Europäischen Zentralbank wird. Bei der Abstimmung am Freitag hat die bulgarische Vize-Chefin der Weltbank die meisten Stimmen bekommen - aber nicht die qualifizierte Mehrheit, die mehrere Staaten als Voraussetzung sahen.

Das größere Problem: Georgiewa ist zu alt für den Job. Sie wird im August 66 Jahre, die Altersgrenze des IWF liegt bei 65. Frankreich hat massiv für eine Anhebung der Altersgrenze geworben. Bisher gibt es weder unter den Europäern noch bei den IWF-Mitgliedern insgesamt eine Mehrheit dafür.

Für Europa droht die Lagarde-Nachfolge zu einer Blamage zu werden. Die Europäer erheben weiterhin den Anspruch, den Spitzenposten beim IWF zu besetzen, so wie traditionell die USA den Chef der Weltbank stellen. Die Europäer haben nicht nur ihre eigene Frist gerissen, sie wollten noch im Juli einen Kandidaten benennen. Schlimmer noch: Georgiewa geht nach der Wahl vom Freitag als schwache Kandidatin in Washington ins Rennen.

Gewichtet nach IWF-Stimmrechten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...