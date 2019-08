ESSEN (Dow Jones)--Evonik Industries wehrt sich in den USA gegen die Blockade der Übernahme der Peroxy Chem. Der Spezialchemiekonzern hatte im November 2018 Verträge mit One Equity Partners über den Kauf der US-Gesellschaft Peroxy Chem für 625 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Am Freitagabend äußerte die Federal Trade Commission (FTC) in den USA jedoch Bedenken gegen die Transaktion und sprach von einem sinkenden Wettbewerb. Die Behörde erwirkte eine Einstweilige Verfügung zur Blockierung der Transaktion.

Evonik teilte am Abend mit, sich entschieden gegen die Maßnahmen der FTC zur Wehr zu setzen. Das Unternehmen will an der Übernahme festhalten. "Es ist enttäuschend, dass die FTC diesen Schritt unternommen hat, um die Akquisition in der hart umkämpften Wasserstoffperoxidbranche zu blockieren", sagte Vorstandsvorsitzender Christian Kullmann.

Evonik hatte eigentlich geplant, den Deal bis Mitte 2019 abzuschließen. Die FTC-Klage bedeute nun aber, dass der Abschluss nicht vor dem Jahresende erfolgen wird. Peroxy Chem ist ein Hersteller von Wasserstoffperoxid sowie Peressigsäure (PAA).

