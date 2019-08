Das in Deutschland ansässige Unternehmen wird sich weiterhin auf Wachstum konzentrieren und neben der in Großbritannien ansässigen TTP Labtech Ltd. operativ tätig sein

Battery Ventures, ein globales Technologie-Investmentunternehmen, hat eine Vereinbarung für sein Portfoliounternehmen Sample Preparation Technologies (SPT) getroffen, um die Quantifoil Micro Tools GmbH ("Quantifoil"), einen globalen Hersteller von Spezialträgerfolien für Elektronenmikroskopie-Anwendungen, zu übernehmen. Quantifoil mit Sitz in Jena, Deutschland, wird sich der SPT-Plattform von Battery anschließen und mit der britischen TTP Labtech*, die 2018 von Battery übernommen wurde, zusammenarbeiten. Die Bedingungen der Quantifoil-Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Quantifoil wurde 1999 gegründet und ist ein namhafter Anbieter von Carbon- und Goldträgerfolien für Kunden im Bereich der Elektronenmikroskopie auf kommerziellen, akademischen und Forschungsmärkten. Zu den Kunden gehören namhafte Life-Science-Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen.

In Zusammenarbeit mit Battery und TTP Labtech wird Quantifoil seine langjährige Tradition des Wachstums fortsetzen. Als Mitglied der SPT-Plattform wird Quantifoil die Möglichkeit haben, zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren, um sein zukünftiges Wachstum durch Technologieentwicklung, Erweiterung der Produktionskapazitäten und eine größere globale Marktabdeckung zu unterstützen.

Das bestehende Führungsteam von Quantifoil bleibt bestehen und arbeitet eng mit Patrick Bennett, CEO der SPT Group, zusammen, um das Geschäft zu führen. "Die Expertise von Quantifoil ergänzt TTP Labtech hervorragend und erweitert das bestehende Angebot von SPT im Bereich Elektronenmikroskopie, insbesondere im spannenden Bereich Kryoelektronenmikroskopie, wo TTP Labtech kürzlich eine ergänzende Instrumentenplattform eingeführt hat", so Bennett. "Wir freuen uns, Quantifoil in der globalen SPT-Familie willkommen zu heißen."

"Wir freuen uns sehr, der SPT-Unternehmensgruppe beizutreten und glauben, dass diese Partnerschaft Quantifoil viele wertvolle Ressourcen zur Verfügung stellen wird, während wir weiter wachsen und das Geschäft weltweit entwickeln", sagte Kay Pfennighaus, Geschäftsführer von Quantifoil. "Wir sehen viele Synergien in dieser Partnerschaft und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SPT und Battery."

Battery baut seine Investitionstätigkeit auf den Industrietechnologiemärkten weiter aus und hat seit 2003 mehr als 50 industriebezogene Transaktionen in den USA und Europa durchgeführt.

Über Battery

Battery ist bestrebt, in hochmoderne, kategoriedefinierende Unternehmen auf den Märkten Software und Dienstleistungen, Web-Infrastruktur, Verbraucher-Internet sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Die 1983 gegründete Firma unterstützt Unternehmen von der Seed- bis hin zur Private-Equity-Phase und investiert weltweit von Büros in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York aus. Folgen Sie der Firma auf Twitter (@BatteryVentures) und unter www.battery.com und finden Sie hier eine vollständige Liste der Investitionen von Battery.

Über Quantifoil Micro Tools GmbH

Quantifoil Micro Tools wurde 1999 in Jena, Deutschland, gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt seine eigenen Quantifoil-Trägerfolien für die Elektronenmikroskopie. Es beliefert direkt Endverbraucher an Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit sowie über ein etabliertes Vertriebsnetz und bedient heute Kunden in über 30 Ländern.

