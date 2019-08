Shanghai (ots/PRNewswire) - The Kunlun Jing An und Shanghai Juss Event Management Co Ltd (Juss Event), Chinas führender Sportveranstalter und Organisator von internationalen Sportveranstaltungen von Weltklasse wie dem Formula One Chinese Grand Prix, der Shanghai Longines Global Champions Tour und den Rolex Shanghai Masters, gab heute die Unterzeichnung einer fünfjährigen strategischen Partnerschaft bekannt, um die Förderung und Entwicklung sportlicher internationaler Top-Events in Shanghai zu nutzen.



Im Rahmen dieser Partnerschaft, stellt The Kunlun Jing An Unterkünfte für die internationale Sportgemeinschaft bereit, einschließlich Spieler, Trainer, Sponsoren und Würdenträger. Darüber hinaus werden den Gästen an den jeweiligen Standorten Catering-Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf Qualität und Hygiene angeboten.



"Als ehemaliges Hilton Shanghai hat unser Team seit mehr als einem Jahrzehnt die Ehre, offizieller Sponsor und Partner dieser drei Veranstaltungen zu sein", so Gerd Knaust, General Manager von The Kunlun Jing An. "Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit Juss Event noch weiter ausbauen zu können. Diese Top-Sportveranstaltungen in Shanghai sind für uns ein idealer Anlass, unser Engagement und unsere beispiellose Erfahrung bei der Erbringung eines hervorragenden Service zu präsentieren. Wir alle freuen uns sehr darauf, unser Bestes für die kommenden Veranstaltungen zu geben."



Shanghai Jin Jiang Premier Hotels wurde von Shanghai Jin Jiang International Hotel Development Company Ltd. gegründet und verwaltet High-End-Hotels, die die Quintessenz der chinesischen Kultur einfangen und ein einzigartiges Aufenthaltserlebnis bieten. Unsere Mission ist es, das führende High-End-Hotelmanagement-Unternehmen Chinas zu werden.



