Die Kalenderwoche 31 (KW31) am KMU-Anleihen-Markt im Überblick: Die Ekosem-Agrar AG kann ihre dritte Unternehmensanleihe (WKN A2YNR0) im Rahmen der Zeichnungsphase in einem Volumen von 40,6 Mio. Euro platzieren. Damit ist etwas mehr als 40% des Anleihen-Gesamtvolumens von bis zu 100 Mio. Euro vergriffen. Die Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,50% (Zinstermin jährlich am 01.08.) und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 31.07.2024 ausgestattet. Sie notiert seit dem 1. August 2019 an der Börse Stuttgart.

Im Rahmen einer Privatplatzierung konnte die Diok RealEstate AG eine zweite Anleihen-Tranche im Volumen von 20 Mio. Euro vollumfänglich bei institutionellen Investoren im In- und Ausland begeben. Die Diok-Anleihe 2018/23 (WKN A2NBY2) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 6,00% hat damit ein aktuelles Platzierungsvolumen von 45 Mio. Euro. Weitere Platzierungstranchen sollen folgen, im Rahmen der Emission können insgesamt bis zu 250 Mio. Euro mit einer Mindestorder von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert werden.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder

Die Photon Energy N.V. gab unterdessen in dieser Woche das Zielvolumen ihrer geplanten Anleihen-Aufstockung bekannt. Demnach soll die 7,75 %-Anleihe 2017/22 (WKN A19MFH) um bis zu 10 Mio. Euro via Privatplatzierung bei institutionellen Investoren aufgestockt werden. Bei einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...