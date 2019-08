von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagMit ihrem fulminanten Börsendebüt am vergangenen Dienstag hat die Spielvereinigung Unterhaching zumindest schon mal den Börsenstart des Bundesligisten Dortmund in den Schatten gestellt: Die BVB-Aktie hatte an ihrem ersten Handelstag im Jahr 2000 mehr als acht Prozent verloren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...