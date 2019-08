Mit großem Tamtam legen EU und USA ihren Streit über Rindfleischexporte bei. Für den Handelskonflikt ändert sich dadurch nichts.

Am Ende der Veranstaltung kehrte US-Präsident Donald Trump noch einmal kurz ans Podium im Roosevelt Room des Weißen Hauses zurück. Seine Administration und die EU arbeiteten derzeit an einem "25-Prozent-Zoll auf alle Mercedes-Benz und BMWs, die in unsere Nation kommen", so der selbsternannte "Tariff Man" vor dem neuen EU-Botschafter in Washington, Stavros Lambrinidis, und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dann löste er auf. "Nur ein Scherz", sagt Trump, bevor sein Publikum in Gelächter ausbrach.

Nicht nur der Witz des Präsidenten sorgte für gute Laune im Weißen Haus. Nach komplizierten Monaten, in denen es im Handelsstreit zwischen EU und Vereinigten Staaten kaum voran ging, konnten die Vertreter beider Verhandlungsblöcke gestern endlich einmal eine gute Nachricht verkünden. Sie legten einen jahrelangen Streit über die Einfuhr nicht-hormonbehandelten Rindfleischs in die EU bei.

Insgesamt dürfen 45.000 Tonnen des Produkts pro Jahr in die Europäische Union eingeführt werden. Künftig werden rund 80 Prozent davon aus den Vereinigten Staaten kommen. Den Rest teilen sich Exporteure wie Australien, Argentinien und Uruguay. Zwar verstößt eine solche Aufteilung technisch gesehen gegen WTO-Regeln, doch die drei anderen Nationen haben angekündigt, auf eine Beschwerde zu verzichten. Das eröffnete den Europäern die Möglichkeit, gegenüber den USA guten ...

