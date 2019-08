Bei der Milliardenstrafe der EU-Kommission von 4,34 Milliarden Dollar, war die vorinstallierte Suchmaschine ein zentraler Kritikpunkt. Google will dieses Problem nun lösen, indem neben Google auch drei konkurrierende Suchmaschinen angeboten werden. Doch es gibt einen eleganten Haken.Denn Google will die Konkurrenten bezahlen lassen. Von Anfang 2020 an werden Nutzer in Europa bei der Einrichtung eines Android-Geräts neben Google auch drei weitere Suchmaschinen zur Auswahl angeboten bekommen. Wer ...

