Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta001/03.08.2019/18:30) - Amalphi AG meldet die Übernahme der Vermögensgegenstände der mindmaxx- IT GbR



München, 03. August 2019: Die amalphi ag meldet heute die Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände der mindmaxx- IT GbR, Hannover. Die mindmaxx- IT GbR beschäftigt sich mit der kompletten Ausstattung von Praxen mit Hardware und Software, sowie deren Betreuung und Wartung. Weiterhin ist sie in den Bereichen Qualitätsmanagement und Datenschutz tätig und hier insbesondere auf die Betreuung von Kieferorthopäden und Zahnärzten spezialisiert. Die Übernahme soll noch im August abgeschlossen werden.



Die amalphi ag erweitert damit ihr Kerngeschäft, die Wartung und Betreuung von Hardware, in neue Branchen und arrondiert das Kerngeschäft um die Services in denen die mindmaxx- IT GbR bisher schon erfolgreich tätig ist. Die mindmaxx- IT GbR rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz von kEuro 300 und erwartet ein positives Betriebsergebnis.



Über amalphi Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance). amalphi konzentriert sich dabei auf den Vertrieb und die Qualitätssicherung ihrer Dienstleistungen, während die technische Wartungsleistung durch weltweit aufgestellte externe Serviceprovider erbracht wird.



Wertpapierkennnummer (WKN): 813 135 International Securities Identification Number (ISIN): DE0008131350



Kontakt: Investor Relations, amalphi AG Uhlandstrasse 3, 80336 München Telefax: 089 9974290 47 E-Mail: ir@amalphi.de



