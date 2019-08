Trotz der Hoffnung, 100 Millionen Abonnenten in Indien zu erreichen, bleibt Netflix (WKN:552484) ein relatives Nischenprodukt im Land. Nach den meisten Schätzungen liegt die Kundenanzahl in Indien zwischen 1 und 2 Millionen. Die größte Herausforderung für das Unternehmen ist die Preisgestaltung. Der monatliche Preis von Netflix ist fast so hoch wie die Jahrespreise für einige der größten Konkurrenten im Land. Anfang des Jahres begann Netflix mit dem Testen eines kostengünstigeren reinen Mobilftarifs ...

